Sarayönü Kaymakamı Çakmak, Öğrencileri Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLERLE BULUŞMA VE ÖDÜL TÖRENİ

Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, yarışmalarda başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Harmankaya, okul müdürleri, danışman öğretmenler ve öğrenciler, Kaymakam Çakmak’ı makamında ziyaret ederek bu özel anı paylaştı.

BAŞARI VE MUTLU ANLAR

Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Çakmak, başarılı olan öğrencilere ödüllerini takdim etti. Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada “Öğrencilerin başarıları beni çok mutlu ediyor” ifadesini kullanarak gençlerin başarısının kendisine verdiği memnuniyeti vurguladı.