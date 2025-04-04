Sarayönü’nde 400 Kişi Su Zehirlenmesi Geçirdi

SAĞLIĞA ZARAR VEREN DURUM

Konya’nın Sarayönü ilçesinde 400’e yakın kişi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle rahatsızlık yaşadı. Şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılan bu bireyler, acil servislerde tedavi altına alınırken, hastaların içme suyundan zehirlendiği iddiaları gündeme geldi.

BELEDİYE VE KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMALAR

Zehirlenme vakalarının içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı öne sürülüyor. Hastanelerdeki yoğunluk artarken, Sarayönü Belediyesi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İlçemizde 03.04.2025 Perşembe günü ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile Sarayönü Devlet Hastanesi’ne yoğun başvurulardan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Necati Koç, ilgili kurum amirlerinden bilgi alarak vatandaşlarımızla yakından ilgilenmiştir. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Kaymakamlık da benzer bir açıklama yaparak, “İlçemizde 03.04.2025 Perşembe günü ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile Sarayönü Devlet Hastanesi’ne yoğun başvurular olmuştur. Toplu vakalar olması nedeniyle vaka bazlı çalışmalara derhal başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli tedbirler alınmış ve çalışmalar titizlikle devam ediyor.” şeklinde bilgi verdi.