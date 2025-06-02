Sarayönü’nde Etkinlikler Düzenlendi

TUBITAK 4006 ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Konya’nın Sarayönü ilçesinde TÜBİTAK 4006 etkinliği gerçekleştirilerek Sarayönü Anadolu Lisesi bahçesinde sergilenen projelerle geniş bir katılım sağlandı. Öğrenciler, fen bilimleri, biyoloji, matematik, coğrafya, tarih ve teknolojik konularda hazırladıkları projeleri sundu. Etkinlikte, Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Necati Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

ANAOKULU YIL SONU SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sarayönü 15 Temmuz Anaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca ürettikleri eserlerle dolup taştı. Sergiye Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Harmankaya, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrenciler tarafından yapılan eserler, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

GERİ DÖNÜŞÜM SERGİSİ AÇILDI

Gazi Ortaokulu’nda gerçekleşen geri dönüşüm sergisi etkinliğinin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz ve Şube Müdürü Halil İbrahim Coşar tarafından yapıldı. Burada, öğrenciler tarafından hazırlanan geri dönüşüm temalı resim ve çeşitli çalışmalar sergilendi. Ziyaretçiler, bu yaratıcı çalışmalara büyük ilgi gösterdi.

YIL SONU EL SANATLARI SERGİSİ

Sarayönü Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde el sanatları yıl sonu sergisini açtı. Bu etkinlik, Belediyenin Bilgi Beceri ve Tasarım Atölyesi’nde yapıldı. Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca hazırladıkları el emeği ürünleri sergiledi. Etkinlikte Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, kursiyerler ve vatandaşlar yer aldı.