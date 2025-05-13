Sarayönü’nde Öğrenciler Uygulamalı Eğitim Alıyor

ÖĞRENCİLER UYGULAMALI EĞİTİM ALIYOR

Konya’nın Sarayönü ilçesinde yer alan Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği bölümünde öğrenim gören lise öğrencileri, kümes ve kuluçka sistemleri ile uygulamalı eğitim alıyor. Okul Müdürü Zübeyir Karadağ, “Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz, okulun kümesinde tavuk yetiştirip kuluçka makinesinde civciv üretimi yapıyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KİTAP SOKAĞI AÇILDI

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, bir koridor kitap sokağına dönüştürüldü. Kitap sokağının açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz tarafından gerçekleştirildi. Yavuz, projeyi hayata geçiren öğretmenlere teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

KERMES ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Sarayönü’ndeki okulda, kermes etkinliği yapıldı. Okul bahçesinde kurulan stantlarda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yiyecekler ve el işi ürünleri sergilendi. Velilerin de destek verdiği kermese ilçe halkı büyük ilgi gösterdi. Kermesten elde edilen gelirin, okulun çeşitli ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi.

YAĞMUR DUASI DÜZENLENDİ

Sarayönü ilçesinde, yağmur duası programı gerçekleştirildi. Ladik Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca, Cumhuriyet İlkokulu’nda “Minik Eller Duaya” temasıyla bir başka yağmur duası etkinliği yapıldı.

Nohut SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Sarayönü ilçesindeki meslek yüksekokulunda, “Bölgemize Uygun Nohut Çeşitleri Yetiştiriciliği ve Sertifikalı Tohumluk Kullanımının Önemi” konulu bir seminer düzenlendi. Konferans salonunda akademisyenler tarafından yapılan sunumlarda, bölgeye uygun nohut çeşitlerinin tarımı, verim artırıcı teknikler ve sertifikalı tohum kullanımının tarımsal sürdürülebilirliğe etkileri üzerinde duruldu.