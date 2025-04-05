Haberler

Sarayönü’nde Su Analizleri Temiz Çıktı

SARAYÖNÜ’NDE YÜZLERCE KİŞİ İSHAL VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANELERE BAŞVURDU
Konya’nın Sarayönü ilçesinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle yaklaşık 400 kişi hastanelerin yolunu tuttu. Yoğun başvurular nedeniyle sağlık çalışanlarının izinleri iptal edilirken, eczanelerde özellikle ishal ilaçları tükendi. Bölgede yaşanan vakalarla ilgili olarak içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları gündeme geldi.

KAYMAKAMLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA: SU NUMUNELERİNDE OLUMSUZLUK BULUNMADI
Sarayönü Kaymakamlığı, ilçede ateş, ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğunu doğruladı. Konuyla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirten yetkililer, vakalardaki artışın endişe yarattığını ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sarayönü’ndeki ishal ve kusma vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve KOSKİ ekiplerince alınan su numunelerinin analizlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Yaşanan vakaların içme suyuyla bağlantısı yoktur” dedi.

KÖRFEZ’DE TAVUK DÖNERDEN ZEHİRLENME: 648 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde bir dönerciden tavuk döner yiyen kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri gösteren 648 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Derince’de tedavi gören 2 hastanın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, şikayetlerin kaynağı olarak belirlenen dönerci işletmesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

TAVUK DÖNER NUMUNESİNDE MİKROBİYOLOJİK UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmeden alınan tavuk döner numunelerini inceledi. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün yaptığı analizlerde, numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı belirlendi. Konuyla ilgili işletme sahipleri E.T. ve K.Y. hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve şahıslar tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Dünya Ekonomileri ABD’nin Gümrük Şokunu Yaşıyor. Borsalar Çöktü. Brent Petrol %6 Düştü. S&P 500 %9,1 Kaybetti. Airdrop Teknolojisi Çözüm Olabilir

Trump'ın açıkladığı ek gümrük vergileri küresel piyasalarda şok etkisi yarattı. ABD borsaları ağır darbe alırken, S&P 500'de keskin düşüş yaşandı ve Wall Street 2.4 trilyon dolar değer kaybetti.
Haberler

Bolu Kartalkaya’da Yangında 78 Kişi Öldü. Personel İhmalleri Raporla Belgelendi. Anma Töreni Düzenlenecek

Bolu'daki otel yangınında hazırlanan bilirkişi raporu, faciayı tetikleyen ihmali gözler önüne serdi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında açılan otopark kapısından içeri giren hava, alevlerin hızla yayılmasına yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.