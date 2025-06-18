Sarayyeri Camisi, DÜ’de Yeniden İnşa Edildi

DEPREMDEN SONRA YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Düzce’de, 23 Kasım 2022 tarihinde Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucunda ağır hasar gören Sarayyeri Camisi, yıkıldıktan sonra yeniden inşa edildi. Yeniden inşa süreci tamamlandıktan sonra, caminin iç mekânında yazı ve tezyinat çalışmaları, Düzce Üniversitesi’nden hat sanatçısı Ebubekir Altıok tarafından gerçekleştirildi.

EBUBEKİR ALTIOK’UN SANATI

Altıok’un yaptığı çalışmalar, caminin iç mekanına tarihi ve manevi bir derinlik kazandırdı. Klasik Osmanlı üslubunda tasarlanan yazılar, koyu yeşil zemin üzerine altın yaldızla “celi sülüs” hatla yazılarak yerleştirildi. Bu kitabelerde, “Allah (CC)”, “Muhammed (SAV)”, dört büyük halife ile birlikte Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in isimleri bulundu. Ayrıca müezzin mahfiline özel olarak hazırlanan “Bilal-i Habeşi (RA)” levhası, estetik görünümünün yanı sıra anlamı bakımından da dikkat çekici bir unsurdu.

KÜLTÜREL VE DİNİ BİR SİMGE

Levha, yalnızca bir sanat eseri değil, aynı zamanda İslam tarihinin ilk müezzini olan Bilal-i Habeşi’nin eşitlik, adalet ve imanla direniş temalarını simgeliyor. Düzce’nin kültürel dokusuna katkı sağlayan Sarayyeri Camisi, yapılan çalışmalar sayesinde hem bir ibadet mekanı olarak işlev görüyor hem de sanatı ve geçmişi bugüne taşıyan önemli bir simge hâline geliyor.