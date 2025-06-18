Sarayyeri Camisi, yeniden inşa edildi

DEPREM SONRASI YENİDEN İNŞA EDİLEN CAMİDE SANATSAL ÇALIŞMALAR

Düzce’de meydana gelen depremde ağır hasar aldıktan sonra yıkılarak yeniden inşa edilen Sarayyeri Camisi’nin iç kısmındaki yazı ve tezyinat çalışmaları, Düzce Üniversitesi öğretim görevlisi hat sanatçısı Ebubekir Altıok tarafından gerçekleştirildi. DÜ’den gelen bilgilere göre, 23 Kasım 2022’de Gölyaka ilçesinde gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından caminin yıkım işlemleri tamamlandı ve hızlı bir şekilde yeniden inşa süreci başladı.

HAT SANATINDAKİ GELENEKSEL YAKLAŞIM

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi olan hat sanatçısı Ebubekir Altıok, caminin iç mekanındaki yazı ve tezyinat çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttü. Altıok’un çalışmaları, caminin iç mekanına tarihi ve manevi bir derinlik kazandırıyor. Mekandaki yazılar, Altıok tarafından klasik Osmanlı üslubunda tasarlandı ve koyu yeşil zemin üzerine altın yaldızla “celi sülüs” hatla yazıldı. Bu kitabelerde “Allah (CC)”, “Muhammed (SAV)” ile birlikte dört büyük halifenin isimleri ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in levhaları yer aldı.

İSLAM TARİHİNE FAZLA GÖNDERME YAPAN LEVHA

Müezzin mahfiline özel olarak hazırlanan “Bilal-i Habeşi (RA)” levhası ise hem estetik açıdan hem de anlam bakımından dikkati çeken bir unsur haline geldi. Bu levha, sadece bir sanat eseri olmanın yanı sıra, İslam tarihinin ilk müezzini olan Bilal-i Habeşi’nin eşitlik, adalet ve imanla direniş temalarını temsil ediyor. Yeniden kazandırılan Sarayyeri Camisi, Düzce’nin kültürel dokusuna ve dini hayatına yaptığı katkılarla birlikte hem bir ibadet mekanı hem de sanatı ve tarihi geleceğe taşıyan bir simge halini aldı.