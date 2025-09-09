Sardes Antik Kenti’nde Toplantı Yapıldı

TOPLANTI SARDES ANTİK KENTİ’NDE YAPILDI

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısı, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Sardes Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. Salihli ilçesinde yer alan antik kentin Gymnasium binasında yapılan toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Lidya uygarlığının başkenti Sardes’in önemini katılımcılara aktardı. Dutlulu, Lidya uygarlığının derin köklere sahip olduğunu vurguladı.

LİDYA UYGARLIĞININ BAŞKENTİ

Dutlulu, “Sardes bir zamanlar Lidya’nın başkentiydi. Bu uygarlık, 5 bin yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip. Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri 12 Temmuz 2025 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edildi. Bu yönüyle bugün yalnızca bir meclis toplantısı değil, tarihle iç içe bir toplantı gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Sardes’in tarihte paranın ilk kez basıldığı yer olduğuna da dikkat çekti.

ANTİK KENTİN ÖNEMİ

Dutlulu, “Yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde, Gölmarmara yolu üzerinde Bin Tepeler ismiyle anılan yaklaşık 85 tane Lidya Kraliyet Mezarı bulunuyor. Yine Sart’ta bulunan Artemis Tapınağı, Batı Anadolu’nun en büyük 7 tapınağından biri. Bu antik kent adeta bir açık hava müzesi niteliğinde.” şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda, bu tarihi alanda alınacak kararların il ve gelecek nesiller için hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenler için teşekkür etti. Toplantı ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.