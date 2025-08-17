Sardes Ziyarete Açılıyor, Tarihi Yer

ANTİK KENT SARDES’İN TARİHİ VE ZENGİNLİĞİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes, tarih boyunca Lidya Devleti’ne başkentlik yapmış ve paranın ilk basıldığı yer olmasıyla dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, bu antik şehirde çok tanrılı dinler döneminin izlerini taşıyan Artemis Tapınağı’nı, Antik Çağ’ın en büyük sinagogunu, Yuhanna İncili’nde adı geçen kiliseyi, ayrıca Roma dönemine ait anıtsal hamam ve gimnazyum kalıntılarını görme şansı buluyor.

KAZI ÇALIŞMALARI VE BULUNTULAR

Kentte derinliklere inildikçe Bizans, Roma, Helenistik ve Pers dönemlerine ait kalıntılar üst üste yer alıyor. Şu ana kadar ziyaretçiler, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait yapıların kalıntılarını görebildi. Pers işgali ve Lidya dönemine ait buluntuları gün yüzüne çıkarmak amacıyla kazı çalışmaları devam etmekte. Bu projenin gelecek yıl ortasında tamamlanması ve alanın ziyarete açılması hedefleniyor.

Kazı ekibinin başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, “Antik şehirde daha önce kazılan bölümleri ziyaret güzergahına eklemeye hazırlanıyoruz” diyerek, yeni buluntu ve keşiflerin önemli olduğunu belirtti. Lidya mutfağına dair yapılan kazılarda, 30 civarında tabak, kalıntılarla birlikte bir ocak, birkaç güveç ve kapağı ile et kızartmak için kullanılan demir şiş bulundu. Ayrıca, ilginç bir cam fabrikası keşfettiklerini ve bu camların Mezopotamya kökenli olduğunu ifade etti.

YENİ GEZİ PATİKASI VE ZİYARETÇİLER

Sardes’teki kazı alanının korunacağını ve ziyarete açılacağını söyleyen Prof. Dr. Cahill, “Bir gezi patikası oluşturacağız” ifadesinde bulundu. Bu patika ile ziyaretçiler, Lidya sur duvarının kalıntılarını, yanmış kerpiç seviyesini ve Lidya evlerini görebilecek. Böylece ziyaretçiler, Lidya şehrini ve kültürünü somut bir şekilde deneyimleme fırsatı elde edecek. Sardes, şu anda Lidya başkenti olarak kalıntılarını gün yüzüne çıkarırken, turistlerin bu tarihi önemini anlaması sağlanacak.