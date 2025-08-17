Sardes, Ziyarete Açılıyor Ve Tarihsel Önemi Var

HISTORIK SARDES KENTİ VE KAZI ÇALIŞMALARI

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes, tarihi Lidya Devleti’nin başkenti olarak biliniyor ve paranın ilk basıldığı yer olmasıyla öne çıkıyor. Ziyaretçilere çok tanrılı dinler dönemine ait Artemis Tapınağı, Antik Çağ’ın en büyük sinagogu, Yuhanna İncili’nde adı geçen kilise ve Roma dönemine ait anıtsal hamam ile gimnazyum kalıntıları gibi çeşitli tarihi yapıları görme fırsatı sunuyor. Kentte, Bizans, Roma, Helenistik ve Pers dönemlerine ait kalıntılar katmanlar halinde bulunuyor.

LIDYA DÖNEMİNE AİT BULUNTULAR

Ziyaretçiler, bugüne kadar Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait birçok yapıyı gözlemleyebildi. Ancak, Pers işgali ve Lidya dönemine ait eserlerin gün yüzüne çıkarılması için yeni kazı çalışmaları başladı. Projenin gelecek yıl ortasında tamamlanarak alanın ziyarete açılması hedefleniyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, antik şehirde daha önce kazılmış alanları ziyaret güzergahına dahil etmeye niyetli olduklarını belirtti.

ZİYARETÇİ ROTALARI VE KORUMA ÇALIŞMALARI

Prof. Dr. Cahill, özellikle Pers işgali ve klasik Lidya dönemine ait buluntuların büyük önem taşıdığını ifade etti. Yapılan kazılarda; “30 civarında tabak, tabanda kalmış bir ocak, birkaç güveç ve kapağı, et kızartmak için demir şiş bulduk. Yanında evin sahibi olduğunu düşündüğümüz bir yaşlı insan iskeleti vardı.” dedi. Ayrıca, “ilginç bir cam fabrikası bulduk; saydam değil, kan kırmızısı renginde bir cam kullanmışlar” ifadesini ekledi. Sardes’te üst üste binmiş Bizans, Roma ve Helenistik kalıntılar, Lidya dönemine ait yapıların ortaya çıkarılmasını zorlaştırıyor.

GELECEK PLANLARI VE YENİ GEZİ PATIKALARI

Cahill, kazılan alanı koruma çatısı altına aldıklarını ve ziyaretçilere açacaklarını dile getirdi. Yeni bir gezi patikası oluşturacaklarını ve ziyaretçilerin Lidya sur duvarının yıkıntısını, yanmış kerpiç seviyesini ve Lidya evlerini görebileceklerini belirtti. Böylece, ziyaretçilerin Lidya şehrinin ve kültürünün somut izlerini ilk kez görmeleri sağlanacak. Sardes, şu anki Lidya başkenti olarak kalıntılarıyla dikkat çekiyor, ancak turistler bunun farkında değildi. Şimdi bu durumun iyileştirilmesi hedefleniyor.