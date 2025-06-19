Sardinya-Sri Lanka Fotoğraf Sergisi Açıldı

SERGİ AÇILIŞI ANKARA’DA YAPILDI

Sri Lanka ve İtalya’nın Ankara Büyükelçiliklerinin ortak girişimiyle düzenlenen “Adaların Ritmi Sardinya-Sri Lanka” isimli fotoğraf sergisi, İtalyan fotoğrafçı Dario Coletti’nin çalışmalarıyla hayata geçti. Serginin açılışı, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 26 Haziran’a kadar devam edecek olan sergiye, Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Ankara’daki yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

DISSANAYAKE’DEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Büyükelçi Dissanayake, burada yaptığı konuşmada, 2005-2008 yılları arasında İtalya’da görev yaparken Colletti ile tanışma şansını bulduğunu belirtti. Dissanayake, Colletti’nin sergisini “görsel ve işitsel bir yolculuk” olarak tanımladı ve serginin, “Sri Lanka ve Sardinya arasında kültürel ve çevresel paralellikleri keşfetmeye davet ettiğini” ifade etti. “Samimi portreler, ritüel anlar ve geniş doğa manzaraları aracılığıyla ada topluluklarının kimliğini, direncini ve manevi sürekliliğini başarıyla yansıttığını” kaydetti. Ayrıca, Sardinya’nın gelenek ve modern yaşamın iç içe geçtiği bir denge yarattığını ve buranın kendisi için özel bir yer tuttuğunu aktardı.

SERGİ İSTANBUL’DA DEVAM EDECEK

Dissanayake, Ankara’daki görevinde ev sahipliği yapacağı son etkinliğin bu sergi olduğunu aktarırken, serginin 29 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’da sanatseverlerle buluşacağını söyledi. Büyükelçi, meslektaşlarına ve projeye katkı sunanlara teşekkürlerini sunarak, “Elveda Ankara” diyerek konuşmasını tamamladı.

MARAPODİ’NDEN DISSANAYAKE’YE DÖNÜŞ HİSSİ

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Dissanayake’nin diplomatik camiada çok etkin bir rol oynadığını vurgulayarak, kendisiyle çalışmanın ne kadar mutluluk verici olduğunu belirtti. Dissanayake’nin Sri Lanka kültürü ve yemeklerini tanıttığını ifade eden Marrapodi, Büyükelçi Dissanayake’nin İtalya’ya “ciddi bir tutkusu” olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Coletti’nin “son derece donanımlı bir sanatçı” olduğunu belirterek, Türkiye’ye yaptığı ziyaret için teşekkürlerini sundu. Marrapodi, Coletti’nin sosyal konuları ele alan çalışmalarını gelecekte görmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

COLETTİ FOTOĞRAFÇILIĞA NOSTALJİK BİR DOKUNUŞ SUNUYOR

Sergi sürecine dair bilgiler veren Coletti, sergideki eserlerin “hayata dönüş hissini temsil ettiğini” aktardı. İtalyan Budistlerin haç yolculuğunu belgelemek amacıyla ilk kez 1992 yılında Sri Lanka’ya gittiğini ve fotoğrafçılığın kendisine çok şey kazandırdığını dile getirdi.