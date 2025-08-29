Sare Kaya İrgali, Kadın Girişimci Üretiyor

KADIN GİRİŞİMCİLER ARASINDAKİ YERİ

Erzincan’da 15 yıl önce kendi imkanıyla kurduğu işletmesinde ahşap ürünler imalatı yapan Sare Kaya İrgali, tek başına hem üretim yapıyor hem de döşeme tamiri gerçekleştirerek ev ekonomisine katkıda bulunuyor. 21 sene önce kanepe ve koltuk tamiratıyla işe başlayan İrgali, 2009 yılında kendi işletmesini açarak üretime adım attı. Merkeze bağlı Nermi Tombul Caddesi üzerinde yer alan işletmesinin bodrum katında küçük bir marangozhanesi bulunuyor. İrgali, “2003’de başladım. 2003’den beri aynı işi devam ettiriyorum. Kanepe, koltuk döşemesi üzerine başladım. Daha sonra Erzincan’da yok diye şark köşesi imalatı yapmaya başladım” diyor.

ÜRETİMİN ÖNEMİ

49 yaşındaki Sare Kaya İrgali, başlangıçta hazır mobilya satışıyla işe girmesine rağmen bu alanda başarılı olamayınca üretime yönelmek istedi. “Hazır satış bana göre değil. Üretim illa istedim” diyerek, mobilya döşeme sektöründe kadın girişimler arasında yer aldığını ifade ediyor. Şu anda Türkiye genelinde 15 kadın girişimci arasında olduğunu belirten İrgali, “Grubumuz var, haberleşiyoruz birbirimizle. İş yönünde paslaşıyoruz” diyor.

ÇEVRE ŞEHİRLERE HİZMET

İrgali, “Ev ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Hamdolsun işimiz iyi” diyerek çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Çevre illere de hizmet vererek Erzincan’ın ötesine taşındığını belirten İrgali, “Samsun’a, Erzurum’a yapıyorum. Talebe göre çevre illere de yapılıyor” diye ekliyor. Bu sayede hem aile bütçesine katkı sağlarken hem de birçok kadının benzer yolda ilerlemesine öncülük ediyor.