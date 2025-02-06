Sarhoş Konuğun Tavırları Müge Anlı’yı Şaşırttı

ATV EKRANLARINDA ŞOK ANLAR

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olaylar izleyicileri şaşırttı. 27 yaşındaki Ali Yanıç’ın kaybolması üzerine yaşanan tartışmalar esnasında stüdyoya gelen ‘Cin Ali’ lakaplı arkadaşının tutumu dikkat çekti. Sinirlenerek Erhan adlı katılımcıya “Beni dinle lan” diyerek küfürler etmeye başlayan Cin Ali, Müge Anlı’yı bile şaşkına çevirdi.

MÜGE ANLI’DAN UYARI

Müge Anlı, Ali’yi sakinleştirmeye çalışırken “Saldıracakmış gibi oturuyorsun. Tipini beğenmiyorum demek hoş mu? Konuş da saldırma da küfür de etme! Burada bu kadar insan var ayıp oluyor” diyerek uyarılarda bulundu. Cin Ali’nin özür dilemesi ve garip davranışları dikkat çekerken sürekli söz kesmesi izleyicileri şaşırttı. “La anam bacım bir şey söyleyeceğim” diyerek isyan eden Cin Ali, bir anda gözyaşlarına boğuldu.

KÜFÜRLER VE ALKOL İDDİASI

Ali’nin küfürlerine maruz kalan Erhan, “İçip içip yayına geliyor bu Cin Ali!” diyerek durumu eleştirirken Müge Anlı, “Cin Ali, sen şu anda alkollü müsün?” diye sordu. Cin Ali, “Ben sürekli içerim. Ben adamı ortadan ikiye bölerim. Seni dışarıda bulacağım küpeli!” yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLİ

Cin Ali, stüdyodaki diğer bir katılımcıya ayakkabısını fırlatıp “Ayakkabımı istiyorum neden ben böyle çıkayım televizyona” diye bağırmasıyla dikkat çekti. Müge Anlı reklam arasına geçerken, izleyiciler Cin Ali’nin bu denli yayında yer almasına tepki gösterdi ve sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdiler.