Sarı Alarm: 3 İlde Yağış Ve Fırtına

METEOROLOJİDEN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayınladı. Üç il için sarı kodlu alarm verilerek, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuz durumlardan dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu hakkında tarih vererek Marmara için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yurdun büyük kesiminde sağanak yağış etkili olurken, alarm verilen iller Adana, Antalya ve Mersin olarak belirlendi. Açıklamada, su baskını, sel ve yıldırım gibi durumlar için önlem alınması gerektiği ifade edildi.

HAFTA ORTASI İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİ

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hava durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Şen, “Bugün kuzey bölgelerde yağış yok. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış var. Yağmur, Antalya, Mersin, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli” şeklinde belirtti. Ayrıca, Bitlis, Van ve Hakkâri civarında karla karışık yağmur ve kar yağışının beklenildiğini ifade etti. Doğu kesimlerde sıcaklığın 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA VE YAĞIŞLAR

Hafta ortasında batı bölgelere ve Marmara’ya gelecek olan kuvvetli yağış ve fırtına ile birlikte sıcaklıkların Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’da 6-7 derece yükselebileceği öngörülüyor. Çarşamba gece ve Perşembe günü Marmara ve İstanbul’da Lodos fırtınası olumsuzluk yaratabilir.

YURTTA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların olabileceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görünümünün olabileceği ifade ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara’da ise kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKEN BÖLGELER

Yağışların Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olabileceği için oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle bu bölgelerde yaşayanların tedbirli olmaları bekleniyor.

BÖLGESEL HAVA DURUMU DETAYLARI

Marmara’nın parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu, genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu’da ise bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu havanın gece saatlerinden sonra etkili olacağı düşünülüyor. Doğu Anadolu’da ise bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği bekleniyor, bu yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu’nun parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların etkili olabileceği belirtiliyor.