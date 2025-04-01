Sarı Kodlu Sağanak Yağış Uyarısı

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre, ülkenin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Samsun, Sinop, Ordu, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

KUvvetli YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, özellikle Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir’in güneyi ile Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bunun yanında, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.

LODOS VE TOZ TAŞINIMI

Sağanak yağışların etkisiyle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney bölgelerinde kuvvetli lodos rüzgarının hakim olacağı düşünülüyor. Rüzgarın, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, hatta yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca, kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapılıyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında ise yer yer toz taşınımı görülebiliyor.