Sarı Kodlu Sağanak Yağış Uyarısı

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz ile Samsun, Sinop, Ordu, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, özellikle Ege ve Batı Akdeniz, Eskişehir’in güneyi ile Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı düşünülüyor. Hava sıcaklıkları, doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.

Sağanak yağışların yanı sıra Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli lodos rüzgarlarının etkili olması bekleniyor. Rüzgar, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. Ayrıca, kuvvetli rüzgarla birlikte yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yapılırken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınımı olabileceği ifade ediliyor.