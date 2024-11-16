Sarı Kodlu Uyarı: Kar Beklentisi Var!

METEOROLOJİK DURUM ANALİZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminleri, Türkiye’nin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava koşullarının hakim olacağını gösteriyor. Marmara, Ege’nin kuzey ve batısı, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz ile birlikte Doğu Akdeniz’in İskenderun Körfezi ve Toroslar kesimleri, (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu Bölgeleri için yağışlı günler öngörülüyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve 2200 metre üzerinde yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

YAĞIŞ UYARILARI

Ege’nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor. Aydın, Giresun, İzmir, Manisa, Muğla, Trabzon ile karla karışık yağış beklenen Artvin ve Rize için “sarı” kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının Akdeniz kıyı kesimleri dışında 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı ve doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli olarak 40-60 km/saat hızla eseceği biliniyor.

MARMARA VE EGE’DE FIRTINA TEHDİDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara bölgesinde rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde olacağı ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Ege Denizi’nin kuzeyinde de rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu durum pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir: Bugün yağmurlu hava koşulları bekleniyor, sıcaklık 18°C. Yarın yağmurlu, sıcaklık 16°C olacak. 17 Kasım 2024 Pazar günü yağmurlu bir hava ve 17°C sıcaklık öngörülüyor. 18 Kasım 2024 Pazartesi, İstanbul’da yağmur bekleniyor ve sıcaklığın 9°C olması tahmin ediliyor. 19 Kasım 2024 Salı günü de yağmurlu hava ve 10°C sıcaklık öngörülüyor.

DOĞU KARADENİZ VE EGE’DE SAĞANAK BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamalara göre, sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde, Manisa ve Aydın’ın batısı ile Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı ve Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar öngörülmekte. Kıyı kesimlerde sağanak, Rize ve Artvin’in yükseklerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.