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Sarı-Lacivertli Camiada Gözler Yüksek Divan’da

YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli camia, 26 Nisan Cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısına odaklanmış durumda. Fenerbahçe’de geçmişte yöneticilik yapmış olan Hakan Bilal Kutlualp’in burada adaylığını duyurması bekleniyor. Bu durum, kulüpteki gelişmeleri yakından takip edenleri heyecanlandırıyor.

HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR?

Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş, iş dünyasında tanınan bir isimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski yöneticisi olarak dikkat çeken Kutlualp, turizm, tekstil ve muz ticareti gibi birçok sektörde faaliyet göstermiştir. Kulüp bünyesinde “Muz Kralı” olarak bilinen Kutlualp, Fenerbahçe’nin önemli transfer süreçlerinde aktif rol almıştır. Ancak Hakan Bilal Kutlualp’in memleketine dair kesin bir bilgi henüz paylaşılmamıştır.

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