Sarı Lacivertli Taraftarlar Dua Ediyor

DUA EDEN TARAFTARLAR

Benfica maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar arasında takımları için dua edenlerin varlığı dikkat çekiyor. Taraftarlar, maçın önemine vurgu yaparak dualar ediyor.

AZİZ YILDIRIM’IN KIZI MAÇTA

Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım da tribündeki yerini aldı. Takımına destek olmak için orada bulunan Yıldırım, maç atmosferine katkı sağlıyor.

BENFİCA TARAFTARLARI İSTANBUL’DA

Portekiz temsilcisi Benfica’nın beraberinde İstanbul’a gelen yaklaşık 80 kadar taraftar da tribünlerde yerini almış durumda. Bu taraftarlar, takımlarına destek vermek amacıyla maçı bekliyor.

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

