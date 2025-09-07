Haberler

Sarı-Lacivertliler Sakatlıkla Sarsıldı, Tedirginlik Yaşandı

TRANSFER DÖNEMİNİN AKTİF GÖRÜNTÜSÜ

Transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, önemli oyuncularla anlaşarak kadrosunu güçlendiriyor. Yapılan bu transferler sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturuyor. Ancak, yeni gelen oyunculardan birinin yaşadığı sakatlık, moralleri bozuyor.

SAADET DOLU GÜNLER VE KÖTÜ HABER

Milli arasından kötü bir gelişme ile dönen Fenerbahçe, yeni transfer Edson Álvarez’in sakatlandığı haberini aldı. Meksika Milli Takımı’nın Japonya ile oynadığı maçta kaptan olarak yer alan Álvarez, yaşadığı sakatlık sebebiyle 32. dakikada maçı tamamlayamadı. Herhangi bir müdahale olmaksızın sahayı terk etmesi, taraftarları oldukça tedirgin ediyor.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Deneyimli futbolcunun sağlık durumu ile ilgili olarak Fenerbahçe’den kısa bir süre içinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Gelen bilgilere göre, Álvarez’in Süper Lig’in 5. haftasında Kadıköy’de oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında sahada olmasının zor olduğu ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Haberler

Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.