Sarı-Lacivertliler Sakatlıkla Sarsıldı, Tedirginlik Yaşandı

TRANSFER DÖNEMİNİN AKTİF GÖRÜNTÜSÜ

Transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, önemli oyuncularla anlaşarak kadrosunu güçlendiriyor. Yapılan bu transferler sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturuyor. Ancak, yeni gelen oyunculardan birinin yaşadığı sakatlık, moralleri bozuyor.

SAADET DOLU GÜNLER VE KÖTÜ HABER

Milli arasından kötü bir gelişme ile dönen Fenerbahçe, yeni transfer Edson Álvarez’in sakatlandığı haberini aldı. Meksika Milli Takımı’nın Japonya ile oynadığı maçta kaptan olarak yer alan Álvarez, yaşadığı sakatlık sebebiyle 32. dakikada maçı tamamlayamadı. Herhangi bir müdahale olmaksızın sahayı terk etmesi, taraftarları oldukça tedirgin ediyor.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Deneyimli futbolcunun sağlık durumu ile ilgili olarak Fenerbahçe’den kısa bir süre içinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Gelen bilgilere göre, Álvarez’in Süper Lig’in 5. haftasında Kadıköy’de oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında sahada olmasının zor olduğu ifade ediliyor.