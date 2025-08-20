Sarı-lacivertlilerin Yeni Transfer Yöntemi Belli

Fenerbahçe TRANSFER DEĞERLENDİRMESİ

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin transfer gündemine dair HT Spor’da önemli açıklamalar yaptı. Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın transferde dikkat etmesi gereken alanları masaya yatırdı. Yapılacak transferlerle birlikte üçlü savunma sisteminin uygulanamayacağını vurgulayan Dilmen, “Görünen o ki Fenerbahçe iki kanat oyuncusu transfer edecek: Biri Nene, diğeri de Kerem diyelim… Bu transferler gerçekleşirse üçlü savunma dönemi kapanır.” dedi.

DÖRTLÜ SAVUNMA DİSİPLİNİNE GEÇİŞ

Sözlerini sürdüren Dilmen, “Artık Fenerbahçe dörtlü savunma ile oynayacak. Çünkü sağ bek, sol bek ve iki kanat oyuncusu ile başka bir diziliş oynayamaz diye yorumluyorum. Örneğin, orta sahanın solunda Brown ve sağında Semedo oynuyor. Gelen kanat oyuncuları nerede oynayacak? 3-4-1-2 çöpe gitmiş olur.” ifadesini kullandı. Fenerbahçe’nin dörtlü sisteme dönüş yapacağını belirten Dilmen, “99 puanlık sezonda sağ bek Osayi, önünde İrfan Can; sol bek Ferdi, önünde Tadic vardı. Fenerbahçe yeniden bu sisteme dönüyor.” yorumunu yaptı.

TRANSFER STRATEJİSİ VE ÖNLÜKLER

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin ihtiyaçları hakkında da açıklamalarda bulundu. “İrfan Can Kahveci Mourinho’nun hiç düşünmediği bir oyuncu gibi görünüyor. Aklının ucunda dahi yok İrfan Can,” dediği hatırlatıldı. Sözlerine devam eden yorumcu, “İrfan Can Eğribayat ise beğendiğim bir kaleci ama Mourinho’nun en acil ihtiyacı sağ ayaklı bir 8 numara. Hiç şansı yok, alması lazım. Ne yapıp edip Appiah bulacak!” şeklinde konuştu.

ORTA SAHA ANALİZİ

Fenerbahçe’nin transfer önceliklerini vurgulayan Dilmen, “Büyük takımlar sadece 6 numara ile oynamaz. Türkiye liginde orta sahada iki 8 numaraya ihtiyaç vardır. Fenerbahçe bütün parasını bu pozisyona harcamalı,” ifadelerini kullandı. Amrabat ve Fred ikilisine dair ise, “Amrabat stoperlerin arasına girdiği için Fred yalnız kalıyor ve sahada kayboluyor. Fred’i sadece el hareketleri yaparken görebiliyoruz,” dedi. Rıdvan Dilmen, Fred’in performansına da dikkat çekerek, “Bütün izleyiciler Fred’i dikkatli takip etsin. Birinci dakikadan itibaren iki eli de havada. Mental olarak oyundan kopmuş durumda.” şeklinde yorum yaptı.