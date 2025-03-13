Sarı Nokta Hastalığı Tedavi Yöntemleri Açıklandı

SARİ NOKTA HASTALIĞI VE YAŞ İLİŞKİSİ

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, göz sağlığının korunması açısından kritik bir konu olan sarı nokta hastalığı ve tedavi yöntemleri üzerinde önemli bilgiler paylaştı. Sarı nokta hastalığının, özellikle ilerleyen yaşla birlikte daha sık görüldüğünü vurgulayan Kavalcıoğlu, erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti. 60 yaş üstü bireylerde bu hastalığın görülme oranının yüzde 50’ye kadar çıkabildiğini ifade etti. “Sarı nokta hastalığına çağımızın hastalığı diyebiliriz” diyerek konuya dikkat çekti.

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Kavalcıoğlu, sarı nokta hastalığının gelişiminde birçok çevresel faktörün rol oynayabileceğini belirtti. “Sigara, güneş, kilo, hipertansiyon, şeker ve kötü beslenme sarı nokta hastalığına sebep olabilir” dedi. Bu bağlamda, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının göz sağlığını iyileştirdiğini ve bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ VE VALEDA TEDAVİSİ

Sarı nokta hastalığında erken teşhisin hayati önemi olduğunu söyleyen Kavalcıoğlu, “Hastada göz kaybı olmasın diye Valeda tedavisi yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu tedavi yönteminin hastalar için pratik bir çözüm sunduğunu belirtirken, “Bu yöntemle hastanın ameliyathaneye girmesi gerekmiyor” dedi. Kavalcıoğlu, erken teşhis ve uygun tedavi ile hastaların göz sağlığını korumasının mümkün olduğunu sözlerine ekledi.