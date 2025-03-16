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Sarı Nokta Hastalığında Erken Teşhis Önemli

GÖZ SAĞLIĞINDA ÖNEMLİ UYARILAR

Göz hastalıkları alanında uzman olan Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, göz sağlığı hakkında dikkate değer bilgiler paylaştı. İleri yaş gruplarında sıkça görülen sarı nokta hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulunan Kavalcıoğlu, bu hastalığın zamanında teşhis edilmemesi durumunda ciddi görme kayıplarına yol açabileceğini belirtiyor. “Sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu) çağımızın en önemli göz hastalıklarından biridir” diyen Kavalcıoğlu, hastalığın özellikle 50 yaş üstü bireylerde daha yaygın olduğunu ifade ediyor.

HASTALIK RİSKİNİ ARTIRAN ETKENLER

Uzman doktor, yaş ilerledikçe hastalığın riskinin arttığını vurgularken, düzenli göz muayenesinin asla ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Kavalcıoğlu, sarı nokta hastalığının yalnızca yaşlanmaya bağlı olmadığını, aynı zamanda bazı dış etkenlerin de hastalığı tetikleyebildiğini söylüyor. Bu etkenler arasında sigara kullanımı, uzun süre güneş ışığına maruz kalma, sağlıksız beslenme ve fazla kilonun bulunduğunu belirtiyor.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

Kavalcıoğlu, özellikle yeşil yapraklı sebzeler, Omega-3 içeren gıdalar ve antioksidan bakımından zengin besinlerin tüketiminin göz sağlığını koruyucu etkisi olduğunu vurguluyor. Sarı nokta hastalığının erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten uzman, hastalığın ilerleyen evrelerinde tedavi seçeneklerinin daha sınırlı hale geldiğini ifade ediyor. Görmede bulanıklık, okuma zorluğu ve merkezi görme kaybı gibi belirtiler görüldüğünde, vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurulması gerektiğini aktarıyor.

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