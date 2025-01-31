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Sarı Serum Yüzünden Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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ADANA’DA KADININ YAŞAMINI YİTİRMESİ

Adana’nın Yüreğir ilçesinde eczacı kalfasının hazırladığı sarı serum nedeniyle rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti. Olay, 17 Ocak tarihinde gerçekleşti. Gribal enfeksiyon geçiren ve evli, iki çocuk annesi olan Selinay Yüksekbaş, bulunduğu mahalledeki eczacı kalfası M.M.’yi arayarak serum yapılmasını istedi.

10 FARKLI İLACIN KARIŞIMI

İddialara göre, M.M. 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ve internette “sarı serum” olarak bilinen atom serumu hazırladı. Yüksekbaş’ın evine giden M.M., bu serumu uyguladıktan kısa bir süre sonra Yüksekbaş fenalaştı. Ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksekbaş’ı hastaneye kaldırdı. Ancak Yüksekbaş, 18 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

M.M. GÖZALTINA ALINDI

Selinay Yüksekbaş’ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından M.M. polis tarafından gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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