Sarı Tuş, Gizli Güvenlik Mekanizmasıdır

SARIL TUŞUN GİZLİ GÖREVİ

Bankaların neredeyse tüm ATM’lerinde bulunan sarı tuş, çoğu kullanıcı tarafından basit bir tuş olarak algılanıyor. Ancak aslında bu tuş, çok daha önemli bir işlevi yerine getiriyor. Uzmanların görüşlerine göre, bu tuş güvenlik amacıyla geliştirilmiş gizli bir mekanizmanın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

OLAĞAN DIŞI DURUMLARA YARDIMCI OLUYOR

Olağan dışı bir durum söz konusu olduğunda –örneğin birinin zorla işlem yaptırılması ya da tehdit altında kalması gibi– kullanıcı, sarı tuşa basarak sistemi harekete geçirebiliyor. Bu eylemin, güvenlik birimlerine sinyal gönderdiği ve ATM çevresindeki kamera kayıtlarını işaretleyerek incelemeleri daha kolay hale getirdiği öne sürülüyor. Böylece kullanıcı, aslında farkında olmadan sıkı bir güvenlik önleminden faydalanıyor.

KULLANICI GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

ATM ekranının yanında bulunan sarı tuş, uzmanların yorumlarına göre yalnızca sıradan bir tuş değil. Kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla tasarlanmış gizli bir güvenlik mekanizması olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu şekilde, bankacılık işlemleri gerçekleştiren bireylerin güvenliğinden, görünmeyen bir koruma desteği sağlıyor.

ÖNEMLİ

