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Sarı Uyarı İçin Karla Karışık Yağmur

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SAĞANAK YAĞMUR BEKLENTİSİ

Yurdun kıyı bölgelerinde beklenen yağışlar arasında sağanak bulunuyor. Bunun yanı sıra, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebiliyor. Bu koşullar nedeniyle 8 il için “sarı” kodlu uyarı yapılmış durumda.

HAVA SICAKLIKLARINDA DÜŞÜŞ

Hava sıcaklıklarının Akdeniz kıyıları dışındaki bölgelerde 2 ila 4 derece azalması öngörülüyor. Bu düşüş, bölgelerdeki hava durumunu etkileyen önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor.

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