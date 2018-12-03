‘Sarı Yelekliler’ isyanı durdurulamıyor

Fransa’da gerilim devam ediyor. ‘Sarı Yelekliler’ adı altında örgütlenen eylemcilerin başlattığı isyan durdurulamıyor.
Fransa’nın başkenti Paris’te hafta sonu yaşanan gösterilerde otomobiller ateşe verildi.
Lüks mağazalar yağmalandı; evlerin, kafelerin camları kırıldı. Olaylar sırasında, kentin simgelerinden “Zafer Takı”na da zarar verildi.
Anıtın üzerine “Macron istifa” ve “Sarı Yelekliler zafer kazanacak” sloganları yazıldı.
Olaylar sırasında Arjantin’de G-20 Zirvesi’nde olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesine döner dönmez güvenlik kabinesini toplandı.
“Sarı Yelekliler”le görüşmesi için Başbakan Edouard Philippe’e yetki verdi.
NTV