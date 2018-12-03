‘Sarı Yelekliler’ isyanı durdurulamıyor

Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' isyanı durdurulamıyor.

Fransa’da gerilim devam ediyor. ‘Sarı Yelekliler’ adı altında örgütlenen eylemcilerin başlattığı isyan durdurulamıyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te hafta sonu yaşanan gösterilerde otomobiller ateşe verildi.

Lüks mağazalar yağmalandı; evlerin, kafelerin camları kırıldı. Olaylar sırasında, kentin simgelerinden “Zafer Takı”na da zarar verildi.

Anıtın üzerine “Macron istifa” ve “Sarı Yelekliler zafer kazanacak” sloganları yazıldı.

Olaylar sırasında Arjantin’de G-20 Zirvesi’nde olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesine döner dönmez güvenlik kabinesini toplandı.

“Sarı Yelekliler”le görüşmesi için Başbakan Edouard Philippe’e yetki verdi.

NTV

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