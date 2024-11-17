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Sarı Yelekliler Sokaklarda Yeniden Eylemde

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PARİS’TE GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Fransa’nın başkenti Paris’te, Sarı Yelekliler hareketinin 6. yıl dönümü dolayısıyla bir gösteri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ülke genelinin farklı şehirlerinde de çeşitli eylemler yapılıyor. Sarı Yelekliler, hükümetin ekonomi politikalarına karşı tepkilerini dile getirirken, referandum düzenlenmesi talebini de aktarıyorlar.

EYLEMLER ANAYASAL HAK OLDUĞUNU VURGULUYOR

Sarı Yelekliler, düzenledikleri gösterilerle, ekonomik adaletsizliklere ve hayat pahalılığına dikkat çekiyor. Hareket, toplumsal eşitlik ve adaletin sağlanması adına mücadele ettiklerini ifade ediyor. Bu eylemlerin, toplumda seslerini duyurmak için gerekli bir konu olduğunun altını çiziyorlar.

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