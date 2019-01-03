Sarı Yelekliler’in lideri gözaltına alındı

Fransa’yı yapılan akaryakıt zamlarına karşı ayaklanan Sarı Yelekliler’in lideri Eric Drouet gözaltına alındı.

Fransa’da akaryakıt vergisi zammı üzerine başlayan Sarı Yelekliler protestolarına liderlik eden isimler arasında yer alan Eric Drouet gözaltına alındı. Savcılık makamlarının Fransız haber ajansı AFP’ye verdiği bilgiye göre Drouet izinsiz gösteri organize etmek suçlaması ile gözaltına alındı.

Polis kaynakları, halihazırda silah taşımaktan yargılanan Drouet’nin başkent Paris’te Champs-Elysees’ye giderken yakalandığı belirtildi. Drouet’yi zafer anıtı Arc de Triomphe yakınlarında onlarca göstericinin beklediği aktarıldı.

Drouet’nin gözaltına alınması Fransız siyasetçi Jean Luc Melenchon’un tepkisine neden oldu. Twitter üzerinden yayınladığı mesajında “Eric Drouet yine yakalandı, neden? Güç suistimal ediliyor. Siyasileşen polis, Sarı Yelekliler hareketinin liderlerini hedef alıyor” yazdı.

Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım’da başladı. Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda talepler duyurulmaya çalışılıyor. Noel ve yeni yıl tatili nedeniyle son iki haftadır gösterilere katılımda düşüş gözlense de protestolar sürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Gösteriler sonucu Fransa’da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

NTV