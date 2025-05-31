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Sarıçam Ormanları Yağmurlarla Canlandı

YUMURTADAN ÇIKAN ANGUTLAR SUYLA BULUŞTU

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, zengin bitki örtüsüne sahip Sarıçam ormanlarında, yumurtadan yeni çıkan angut yavruları doğayla buluştu. Yağmurların ardından bölge, Keklik Vadisi ve Acısu Deresi çevresinde farklı renklerdeki çiçeklerle donandı. Bu sulak alanlar ve göletler, yeşilbaş, saka, ağaç kakan ve saksağan gibi yaban kuşlarının üreme ve barınma imkanı bulduğu alanlar haline geliyor.

ANGUT YAVRULARININ YÜZME KEYFİ

Yaklaşık bir aylık kuluçka sürecinin ardından yumurtadan çıkan angut yavruları, anneleriyle birlikte suya daldı ve yiyecek aramaya başladı. Bu bölge, yaban hayatı fotoğrafçıları ve doğa tutkunları için ilgi çekici bir yer haline geldi. İlk kez suyla buluşan angut yavruları, objektiflere yansıyarak bu özel anları ölümsüzleştirdi.

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