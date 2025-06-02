Sarıçiçek Köyü Harika Manzaralar Sunuyor

SARICİÇEK KÖYÜ’NDE SARIMSI ÇİÇEKLER AÇTI

Gümüşhane’ye bağlı Sarıçiçek köyünde her yıl yaklaşık 20 gün boyunca görülen sarı çiçekler, ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor. Kent merkezinden 43 kilometre uzaklıkta bulunan ve “Altın Vadi” ismiyle bilinen bu yer, özellikle yaz aylarında açan çiçekler ve tarihi köy odalarıyla ilgi çekiyor. Haziran ayında açan çiçeklerin yer aldığı köy, doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor. Ziyaretçiler, bu güzellikleri fotoğraflayarak anılarını ölümsüzleştiriyor.

İZCİLER DOĞA GEZİSİ YAPIYOR

İzcilik Doğa Spor Kulübü Başkanı Zeynel Gündüz, köye doğa gezisi düzenleyerek yaşadıkları deneyimi aktardı. Gündüz, “Sarı çiçekleri görmek istedik. Gerçekten tablo gibi bir güzellik, muazzam bir şaheser var.” diyerek çiçeklerin görselliğini vurguladı. Ekibindeki 20 kişiyle birlikte 14 kilometrelik bir yürüyüş yaptıklarını belirten Gündüz, doğada keyifli anlar geçirdiklerini ifade etti.

YENİ ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİ

Kulüp üyelerinden Zehra Aygün, sarı çiçekleri görmek için bölgeye ilk kez geldiğini belirtti. “Bu yıl tam zamanında geldik. Çok güzel fotoğraflar çektik, herkesi bekliyoruz.” ifadesiyle heyecanını paylaştı. Diğer bir üye Pervin Erdoğan da köye ilk kez gelmesinin verdiği mutluluğu dile getirerek, harika bir doğa manzarasıyla karşılaştığını kaydetti.