Sarıgöl’de 23 Nisan Kutlamaları Tamamlandı

FUTBOL VE VOLEYBOL TURNUVALARI SONUÇLANDI

Sarıgöl’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilen okullar arası futbol ve voleybol turnuvaları nihayet tamamlandı. Final mücadelelerinin ardından futbolda Mimar Sinan İlkokulu, voleybolda ise Atatürk Ortaokulu şampiyonluk elde etti. Şampiyon takımlara ödülleri İlçe Kaymakamı Halil Dalak tarafından verildi.

DOSTLUK VE MÜCADELE VURGUSU

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, “Spor dostlukları, mücadeleci olmanızı ve centilmenlik duygularını geliştiriyor, sağlıklı kalmanızı sağlıyor. Turnuvada şampiyon olan takımları kutlar, başarılar dilerim” açıklaması yaptı. Ayrıca, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilkokullar arası futbol, ortaokullar arası voleybol turnuvaları çekişmeli bir şekilde yapılan müsabakalar sonunda tamamlandı. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlarım” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN BAŞARILARINA DESTEK

Bu turnuvanın, çocukların hem spor yapma alışkanlıklarını pekiştirmek, hem de centilmenlik ve dostluk duygularını geliştirmek açısından önemi büyük. Öğrenciler, etkinlikler sayesinde sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal olarak da gelişim gösteriyor.