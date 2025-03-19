Sarıgöl’de Afet Müdahale Eğitimi Düzenlendi

AFET EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sarıgöl Kaymakamlığı İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde görevli personellere afet ve acil durum müdahale planları hakkında bir eğitim düzenledi. Sarıgöl’de gerçekleştirilen eğitimde, afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması gerekenler konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

KATILIMCILAR SORULARINI YANITLADI

Eğitim, bilgilendirme oturumu sonrasında yapılan soru-cevap kısmıyla tamamlandı. Katılımcılar, merak ettikleri konuları sorarak, bir afet veya acil durumda nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğrenme fırsatı buldu.