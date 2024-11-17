Sarıgöl’de Bağ Budama Ücreti Belirlendi

BAĞ BUDAMA ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bağ budama maliyetleri duyuruldu. Yapılan açıklamada üzüm bağ budama işçi fiyatının 1.050 TL olduğu, bunun 1.000 TL’sinin işçilik ücreti, 50 TL’sinin ise dayıbaşı için olduğu belirtildi. Sarıgöl Ziraat Odası, bağ budama işçi ücretleri hakkında bilgi verdi.

BAĞCILIĞIN YENİ SEZONU BAŞLIYOR

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, “Sarıgöl’de 2024 yılında başlayan bağ budama işleri yoğunluk kazandı. Ziraat Odası olarak budak işçi fiyatını bin TL ve ek olarak dayıbaşına da 50 TL olmak üzere 1.050 lira olarak belirledik.” diye konuştu. Ülgen, ilçede 113 bin dekarlık alanda bağcılığın yapılmakta olduğunu ve budama işlemlerinin mart ayının sonuna kadar süreceğini vurguladı.