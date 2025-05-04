Sarıgöl’de Bağ Yaprağı Alım Sezonu Başladı

BAY BAĞ YAPRAĞI ALIM SEZONU BAŞLADI

Türkiye’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde taze bağ yaprağı alım sezonu başladı. Sabah erken saatlerde bağlardan toplanan yapraklar, öğle saatlerine doğru alım merkezlerine getiriliyor ve burada satışa sunuluyor. Sarıgöl ve çevresindeki köylerde birçok noktada oluşturulan alım merkezlerinde, kısa saplı birinci sınıf yapraklar 80 TL’den, diğer sağlıklı yapraklar ise 75 TL’den satın alınıyor.

AİLE BÜTÇELERİNE KATKI

Yaprak toplama işlemi, çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan kadınlar ve gençler tarafından ailecek yürütülüyor. Toplanan yapraklar, hem taze olarak satılıyor hem de evlerde salamura yapılarak kışlık tüketim için hazırlanıyor. Beşer kiloluk bidonlarda muhafaza edilen salamura yapraklar, aileler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Toplanarak işlenmiş yaprakların önemli bir kısmı, Sarıgöl’deki salamura tesislerinde işleniyor ve yurt dışına ihraç ediliyor. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gönderilen salamura yapraklar, bölge ekonomisine de önemli bir döviz girdisi sağlıyor.

Yaprak alımı yapan işletmecilerden Ferdi Karakuş, bu yılki sezonun umut verici geçtiğini belirterek, “2025 yılı taze bağ yaprağı alımlarına hayırlısıyla başladık. İlk gün dört ila beş ton arası alım yapmayı planlıyoruz. Alımlarımız eylül ayı sonuna kadar sürecek” dedi. Sarıgöl’de bağ yaprağı sezonunun açılmasıyla birlikte bölgedeki hareketlilik artarken, hem üreticiler hem de alıcılar sezonun bereketli geçmesini temenni ediyor.