Sarıgöl’de Bayram Öncesi Üzüm Bağı Çalışması

SARIgöl’DE BAYRAM HAZIRLIĞI

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, dünya çapında tanınan sofralık Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında Ramazan Bayramı öncesinde yoğun bir çalışma süreci başladı. Üzüm üreticileri, bağ çubuklarını tellere bağlamak amacıyla durmaksızın yenileme işlerine devam ediyor. Kış bakım çalışmalarını tamamlayan üreticiler, tel germe işlemini ve eskiyen yüksek sistem bağların tellerini ekip olarak Ramazan Bayramı öncesinde bitirmeye odaklanıyor.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Tel germe işlemini büyük bir titizlikle gerçekleştiren tarım işçisi Ramazan Karahan, “Bağlarda yıllardır hizmet veren yıpranmış telleri yenisiyle değiştirerek yeniliyoruz. Bir yandan bizler, diğer yandan bağ sahibi acele ediyoruz. Önümüz bayram, bitirmek için gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.