Sarıgöl’de Bıçaklama Olayı, H.B. Hayatını Kaybetti

MANİSA’DA BLAİKLI KAVGA

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda ağır yaralanan bir kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 1 Haziran’da ilçe merkezinde bulunan bir işletmede yaşandı. Burada bıçakla yaralanan H.B. (41), tedavi için kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybetti. H.B’nin cenazesi hastanenin morguna götürüldü.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Olayın başlangıcı, H.B. ile A.Ö. (66) arasında gelişen tartışma ile oluştu. 1 Haziran’da iş yerinde çıkan tartışma, kavgaya dönüşerek A.Ö’nün H.B’yi bıçaklamasıyla sonuçlandı. H.B, ilk olarak Sarıgöl Devlet Hastanesi’nde müdahale aldıktan sonra, durumu ağırlaşınca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Kavga sonrası A.Ö, olayın ardından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.