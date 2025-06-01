Sarıgöl’de Bıçaklı Kavga Yaşandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, bıçaklı bir kavga sonucunda bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinde H.B. (41) ile arkadaşı A.Ö. (66) arasında bir tartışma yaşandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bu sırada A.Ö, H.B’yi bıçakla yaraladı. Yaralı olan H.B, olay yerine çağrılan ambulansla önce Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Olayın ardından A.Ö, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.