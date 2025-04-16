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Sarıgöl’de Don Zararı Belirlendi

ZİRAİ DON FELAKETİ ÇİFTÇİLERİ ETKİLEDİ

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 10-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen zirai don olayı sonrasında binlerce dekarlık üzüm bağı ciddi anlamda zarar gördü. Çiftçiler, sigorta şirketlerine ve ilçe tarım ile orman müdürlüklerine zarar tespiti talebi ile başvuruda bulunuyor. Üreticiler, zarar gören bağlarında umudunu kaybetmeden normal ilaçlama işlemlerini sürdürüyor.

Sarıgöl’de üzüm üretimi yapan Mustafa İncekara, bağında önemli zarar olmasına rağmen zararın etkisiyle normal işlerine devam ettiğini belirterek, “Bağımız don afetinden hasar görse de ilaçlamaya devam edeceğiz. Bakmak bizden belki bir şeyler olur Allah’ın izniyle. Çiftçinin umudu bitmez.” şeklinde konuştu. Sarıgöl ve çevresinde yapılan ön çalışmalar sonucunda yapılan zarar tespitlerinde, zararın yüzde 10 ile 90 arasında değiştiği ve 2 bin 600 çiftçinin mağdur olduğu bildirildi.

Tahmin edilen toplam zarar ise 2.25 milyar TL civarında olup, ilçenin 27 mahallesinde zirai don olayı nedeniyle yaklaşık 90 bin dekar alan etkilendi. Çiftçiler, yaşanan felaketin ardından tarımsal sürdürülebilirliklerinin sağlanması için çeşitli önlemler almakta.

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