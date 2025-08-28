Sarıgöl’de Eğitim Toplantısı Yapıldı

SARIĞÖL’DE YENİ EĞİTİM YILI TOPLANTISI

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak’ın öncülüğünde şube müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz ile okul müdürlerinin katılımıyla sene başı toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili planlamalar, öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar ve alınacak önlemler üzerinde duruldu. Cezmi Yıldırak, olası sorunların büyümeden çözülmesi için iletişimin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

ÇEVRE BİLİNCİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER

Bu yılın teması “Yeşil Vatan” olarak belirlendi. Öğrencilerin çevre bilincini artırmak amacıyla özellikle 1. sınıf öğrencileri için fidan dikim etkinlikleri düzenlenecek ve orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgelere ziyaretler planlanıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi sebebiyle aileyi merkeze alan projelerin okullarda uygulanacağı belirtildi.

DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM STANDARTLARI

Toplantıda, ders kitaplarının 1-8 Eylül tarihleri arasında dağıtılacağı, yardımcı kaynak dayatmasının yasak olduğu ve devamsızlık konusunda taviz verilmeyeceği vurgulandı. Seçmeli derslerin amacına uygun bir şekilde işleneceği, kültürel etkinliklerin uygun içeriklerle yürütüleceği ve öğretmenlerin giyimine örnek teşkil edecek şeklide dikkat etmesi gerektiği ifade edildi. Aynı zamanda norm fazlası öğretmenlerle ilgili takvimin de yayınlandığı duyuruldu.

TOPLANTIDA GÜNDEME GELEN KONULAR

Şube Müdürü Muhittin Şen, ders tamamlama, öğretmen alımı ve norm kadro planlamaları hakkında bilgi vererek, Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz ise belirli gün ve haftalara yönelik faaliyetler, destekleme kursları ve mevzuattaki güncel değişiklikler konularında açıklamalar yaptı. Toplantı, yeni döneme ilişkin en iyi dilekler ve temennilerle sona erdi.