Sarıgöl’de Hayvan Denetimleri Artıyor

KURBAN BAYRAMI İÇİN DENETİMLER ARTIRILDI

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan sağlığı denetimleri önemli ölçüde artırıldı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri, kurbanlık hayvanların giriş ve çıkışlarını titizlikle kontrol ediyor.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, yapılan denetimlerle ilgili şu bilgileri paylaştı: “İlçe Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Birimi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilçemizde canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçlara yönelik yol denetimleri sıklaştırılmıştır. Yol denetimleri sırasında belgesiz hayvan hareketlerine kesinlikle izin verilmemektedir. Sevk edilen hayvanların sağlıklı olması, kulaklarının küpeli olması ve evraklarının eksiksiz bulunmasına özellikle dikkat edilmektedir.”

DENETİMLER BAYRAM BOYUNCA SÜRECEK

Ekipler, denetimlerin bayram boyunca devam edeceğini belirtirken, vatandaşlardan kurbanlık hayvan alırken sağlık ve belgeler konusunda dikkatli olmalarını istediler.