Sarıgöl’de İnciR Cipsi Hazırlanıyor

İNCİR CİPSİ HAZIRLANMA SÜRECİ

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, son dönemlerde ev kadınlarının ilgisini çeken incir cipsi, kış ayları için hazırlanıyor. Yaz aylarında olgunlaşan incirler, dalından toplanarak kadınlar tarafından ince ince kesiliyor. Kesilen incir dilimleri, temiz bezlerin üzerine serilerek birkaç gün boyunca güneşte kurutuluyor.

KONFEKSİYON VE MUHAFAZA

Kurutulan incir cipsleri, kış aylarında tüketilmek üzere cam kavanozlarda saklanıyor. Sarıgöllü Hülya Akkaya, incir cipsi yapımına Aydın’ın Buharkent ilçesinde başladığını ifade ediyor. “Bu yıl deneme amaçlı başladım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bundan sonraki yıllarda da yapmaya devam edeceğim.” şeklinde düşüncelerini aktarıyor.