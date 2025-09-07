Sarıgöl’de Kadınlar Kışlık Yiyecek Hazırlıyor

KİŞİLERİN YAZ HAZIRLIĞI

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ev hanımları kışlık gıda hazırlıklarına başladı. Yaz aylarında bolca yetişen domates, patlıcan, biber, bamya gibi ürünler, kış mevsimi için kurutularak ya da konserve ve turşu yapılarak saklanıyor. Bunun yanı sıra tarhana, salça, reçel ve pekmez hazırlıkları da devam ediyor. Sıcak havalardan yararlanan kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece yöntemiyle komşularıyla birlikte hazırlıyor.

Sarıgöl’ün Dadağlı Mahallesi’nde yaşayan Durdu Uygun, yaptığı çalışmalara dair bilgi vererek, “Acı ve tatlı biberlerin kurutma çalışmalarını yaptım. Evin önündeki havadar bir yere asarak kurutmaya başladım. Çok güzel renk aldı. Bunlar kışın tüketilecek. Bir yandan tarhana, biber ve domatesten salça, turşu yapıyoruz. Bunun yanı sıra üzümden pekmez ve reçel de hazırlıyoruz. Zaman zaman komşularımızın desteğiyle yardımlaşarak kışlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızı serin ve gölge bir yerde kavanozlara koyarak kışın tüketilmek üzere saklıyoruz” şeklinde ifade etti.