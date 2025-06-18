Sarıgöl’de Koruk Suyu Yapılıyor

KORUK SUYUNUN EKONOMİK ÖNEMİ

Manisa’nın bağlarıyla ünlü Sarıgöl ilçesinde, kalite artırımı amacıyla yapılan salkım aralama işlemleri sırasında kesilen koruklar, israf edilmeden koruk suyu üretimi ile ekonomiye kazandırılıyor. Sarıgöl Aşağı Kocaeli Mahallesi’nde çiftçilik yapan Musa Topdemir, koruk suyu yapım süreçlerini ve bu işlemin ekonomik önemini aktarıyor. Şu an Sarıgöl’de yaklaşık 200 bin dönümlük bağ alanının en az 30 bin dönümünde salkım aralama gerçekleştirilirken, bu süreçte kesilen korukların ideal bir biçimde değerlendirilmesi, önemli bir ekonomik katkı yaratabiliyor.

KORUK SUYU NASIL ÜRETİLİYOR?

Topdemir, Ege mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan koruk suyunun yapım aşamalarını detaylandırıyor. “Koruklarımız, tarladan geldiğinde temizce yıkanıyor ve makinemizde ezme işlemi yapıyoruz. Elde edilen tertemiz koruk suyu, ister koruk şerbeti olarak tüketilebiliyor, isterse biraz güneşte bekletilip yemeklerde, salatalarda ve sarmalarda kullanılabilecek besin maddesine dönüştürülebiliyor. Bu ürün, Ege’nin en güzel lezzetlerinden biridir” ifadeleriyle ürünün önemini vurguluyor.

KORUKLARIN DEĞERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Musa Topdemir, korukların yalnızca gıda maddesi olarak değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de katkı sağlayan bir kaynak olduğunu dile getiriyor. “Sarıgöl’ün kazanç kaynaklarından biri olan koruklar, doğru biçimde değerlendirildiğinde yeni katma değerler oluşturabilir. Lütfen koruklarımızı israf etmeyelim ve değerlendirerek halkımıza sunalım” diyerek bu konuda çağrıda bulunuyor. Salkım aralama işlemi sırasında ortaya çıkan korukların ekonomiye kazandırılması, bölge çiftçileri için alternatif bir gelir kaynağı yaratırken, Ege mutfağının geleneksel lezzetlerinden birinin sürdürülebilirliğini sağlıyor.