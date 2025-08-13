Sarıgöl’de Müdür Selçuk Erol Vefat Etti

BAŞSAĞLIĞI VE TAZİYE

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan 4 Eylül İlkokulu Müdürü Selçuk Erol (50), beyin kanaması geçirerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erol, evinde aniden rahatsızlandıktan sonra ilk olarak Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ardından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Erol’a burada yapılan müdahalenin sonrasında beyin kanaması teşhisi konuldu. Daha sonra Manisa Merkez Efendi Hastanesi’ne transfer edildi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

EĞİTİM CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

25 yıllık bir eğitimci olan Selçuk Erol’un evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi. Erol’un vefatı, çalıştığı okulda ve Sarıgöl’deki eğitim camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Erol’un naaşı, Sarıgöl Siteler Camisi’nde öğle namazının ardından gerçekleştirilecek cenaze namazının ardından Baharlar Mahallesi’ndeki aile mezarlığında defnedilecek.