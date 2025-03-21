Sarıgöl’de Natürel Üzüm Bağı Bakımı Başladı

NATURAL FERTILIZER APPLICATION IN SARIGOL

Sarıgöl ilçesinin dünya çapında bilinen çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarına öncelikle milli toprak verilmesi ardından ise doğal hayvan gübresi uygulanmaya başlandı. Sarıgöllü üzüm üreticileri, bir taraftan bağlarındaki kışlık işlerini tamamlarken, diğer taraftan bahar sezonu ile birlikte doğal hayvan gübreleme işlemlerine devam ediyor.

ÜRETİCİLERİN GÜBRE KULLANIMI

Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi’nden üzüm üreticisi Ahmet Tosun, “Üzüm bağlarımızı her yıl bu aylarda önceden aldığımız koyun gübresini veriyoruz. Doğal hayvan gübresini vermeden önce milli toprak, ardından doğal koyun gübresini veriyorum. Daha etkili oluyor. Doğal gübreden hiç bir zaman vazgeçmem daha etkili oluyor. Üzümlerin salkımları bile yaz aylarında çok farklı olmakta.” diyerek, doğal gübrenin etkisini vurguladı. Sarıgöl ve çevresinde üzüm bağlarında kaliteli ürün elde etmek için üreticiler yoğun bir çaba içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

UZUN BOYLU ÜZÜMLERİN İHRACI

113 bin dekarlık alan üzerinde gerçekleştirilen üzüm üretiminde başta Sultaniye üzümü olmak üzere dokuz farklı üzüm türü yetiştiriliyor. Sarıgöl Ovası’ndan elde edilen üzümler, hem yurt içinde hem de çeşitli ülkelere taze olarak ihraç ediliyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl Sultaniye üzümlerinin yaş olarak yüzde 80’inin yurt dışına ihraç edildiğini ve geri kalan yüzde 20’lik kısmının ise kurutmalık ve sumalık (şaraplık – alkol) olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.