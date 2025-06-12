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Sarıgöl’de Pestisit Denetimi Devam Ediyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Sarıgöl ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı üzüm hasadı öncesi bağlarda pestisit denetimlerini sürekli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda, asma yaprağı numuneleri alınmaya devam ediyor. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, “Ekip arkadaşlarımız tarafından üzüm hasadı öncesi üzüm bağlarından taze bağ yaprağı alınarak pestisit kalıntısı olup olmadığı incelenmektedir. Çalışmalarımız hasat öncesine kadar devam edecektir.” şeklinde açıklama yaptı.

PESTİSİT ANALİZİ ÖNEMLİ

Üzüm hasadının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için sürdürülen bu denetimlerin önemi büyük. Hasat dönemine kadar sürecek olan analizler, bağların güvenliğini sağlamak ve üreticilerin sağlıklı ürün elde etmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu süreç, tarımda sürdürülebilirlik açısından gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.

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