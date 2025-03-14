Sarıgöl’de Salkım Güvesi Tuzakları Yerleştiriliyor

SALIK GÜVESİ KONTROL TUZAKLARI YERLEŞTİRİLİYOR

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sarıgöl bölgesinde Salkım Güvesi kontrol tuzaklarını yerleştirmeye başlamış durumda. Bağların yeni açılmasıyla birlikte, Sarıgöl ovasının çeşitli alanlarına salkım güvesi tuzakları kurulum gerçekleştiriliyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra, bu tuzaklar ekipler tarafından sürekli kontrol edilecek. Elde edilen sonuçlar, zamanında üzüm üreticilerine ulaştırılarak salkım güvesi ilaçlamasının doğru zamanında yapılması sağlanacak.

SALIK GÜVESİ POPÜLASYONLARI TAKİP EDİLİYOR

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, “Salkım güvesi popülasyonlarının takibi için Sarıgöl ve Dindarlı ovalarımızdaki belirlenen 15 bağ alanına salkım güvesi kontrol tuzakları yerleştirilmeye başlandı. Ekip arkadaşlarımız bu tuzakları düzenli olarak kontrol ediyor. Ayrıca, dört farklı meteoroloji istasyonundan alınan verilerle birlikte sonuçları değerlendirip üzüm üreticilerimizle paylaşarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyoruz.” sözleriyle konuyla ilgili bilgi verdi.