Sarıgöl’de Sarılop İncir Artıyor

İHRACATA YÖNELİK SARILOP İNCİR DİKİMİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, özellikle kırsal alanlarda ihracata yönelik sarılop incir dikim alanları giderek büyüyor. Yağışların azalması ve yeraltı sularının derinlere inmesi, çiftçileri alternatif ürün arayışına yönlendiriyor. Dadağlı Mahallesi Işıklar mevkisinde çiftçilik yapan Mehmet Akyüzoğlu, üzüme alternatif bir seçenek olarak 8 dekarlık bir alana 650 adet az su isteyen sarılop incir fidanı diktiğini belirtiyor.

ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK SARILOPE İLGİ ARTMAKTA

Akyüzoğlu, bölgede daha önce de sarılop incir dikimi yapıldığını ifade ederek, “Bu tür ihracata uygun olduğu için önümüzdeki yıllarda Sultaniye üzümüne alternatif olabiliyor” şeklinde bilgiler veriyor. Çiftçilerin modern tarım teknikleri ve iklim değişikliği gibi faktörlerle birlikte bu yeni ürüne yönelmesi, bölgedeki tarım dinamiklerini değiştiriyor.

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Kayseri'nin Ali Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Yarışma, 79 kilometrelik parkurda gerçekleştiriliyor.
29. Kaledavaz Biber Festivali Başladı

Kale'deki 29. Biber Festivali'nde, en iyi biber yetiştiricilerine ödüller dağıtıldı. Katılımcılar ayrıca yöresel lezzetlerden Biber tatarını deneyimleme fırsatı buldu.

