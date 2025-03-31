Sarıgöl’de Su Sıkıntısına Çözüm Arayışı

ÇİFTÇİLER SU SIKINTISINA ÇÖZÜM ARIYOR

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, çiftçiler yaz aylarında tarım arazilerini sulayabilmek için çeşitli tedbirler almaya başladı. 700 bin TL harcayarak sulama göleti inşa eden üretici Ahmet Ur, böylece 100 dekarlık tarım arazisini sulamayı planlıyor. Alemşahlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ur, kendi imkanlarıyla 6 bin ton su kapasiteli bir havuz oluşturdu. Bu havuz, su geçirmez özel naylonla kaplandı ve çevresi tel örgülerle çevrildi. Ayrıca, havuzun yanına “Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır” yazılı uyarı levhası asıldı.

SU SIKINTISINA KARŞI ETKİLİ ÇÖZÜM

Üretici Ahmet Ur, su sıkıntısı çekerken bulduğu çözümü anlattı. “Yeterli yağış olmaması nedeniyle yaz aylarında arazilerimi sulamada sıkıntı yaşıyordum. Çare arıyordum. Küçük çaplı bir gölet yaparak 100 dekarlık tarım alanımı sulama imkanı sağladım. Bu gölet, 6 bin ton kapasitesine sahip, 10 metre derinlikte, 30 metre genişlikte ve 60 metre uzunluğunda. Derinkuyu sondaj pompasından suyu dolduruyorum ve bu suyla 100 dekarlık tarım arazisini 20 günde rahatça sulayabiliyorum. Böylelikle enerjiden de tasarruf ediyorum. Ayrıca bu gölet, olabilecek bir orman yangınında helikopterlerin su almasına da imkan tanıyor” dedi.

DERİN SONDAJ POMPALARI KULLANILIYOR

Sarıgöl ve çevresindeki su sıkıntısını gidermek amacıyla küçük sulama göletlerinin arttığı belirtilirken, yaz aylarında çiftçilerin tarım arazilerini sulamak için 250-400 metre derinliğe ulaşabilen derin sondaj pompalarına yöneldiği öğrenildi. Yüksek maliyetler nedeniyle ortak kullanımlı sondaj çalışmalarının da yapıldığı belirtildi.

SONDAJ TALEPLERİ ARTIYOR

Sarıgöl’de serbest çalışan jeoloji mühendisi Rukiye Yörük, son yıllarda artan su sıkıntısı nedeniyle sondaj pompa izin taleplerinin çoğaldığını aktardı. Yörük, “Sadece Sarıgöl ovasında 2024-2025 yıllarında 1500 sondaj ruhsatı alınmış durumda. Sarıgöl’de 12 sondajcı gece gündüz sondaj yapıyor. Yeraltı sularının derinliği 300 metreye kadar iniyor. Talepler artıyor ve yeraltı suyu bulmak için son teknolojik cihazlar kullanıyoruz. İlçenin bölgesine göre yeraltı suyu derinlikleri değişiklik gösteriyor. Ancak su seviyesi her geçen yıl daha da derinleşiyor. Bu durum, sudaki mineral madde miktarının artmasına yol açıyor” şeklinde açıklama yaptı.